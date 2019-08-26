На церемонии закрытия WorldSkills выступят Лобода, Киркоров и L'one

На церемонии закрытия WorldSkills, которая пройдет 27 августа в 19.00 на стадионе «Казань Арена», выступят артисты Леван Горозия (известный как L'one), Светлана Лобода, Филипп Киркоров, а также Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES.

Главным событием церемонии станет награждение участников чемпионата. Победителей объявят во всех компетенциях основных соревнований и назовут имена самых результативных участников каждой команды (Best of nation), которые получили наибольшее количество баллов в своей сборной.

В рамках закрытия соревнований флаг мирового движения WorldSkills передадут городу Шанхаю, который следующим примет чемпионат, отмечает пресс-служба чемпионата.

Трансляции церемонии начнутся на каналах «Россия 24» и ТНВ в 21.00. Билеты можно купить на сайте WorldSkills Kazan 2019, а также в кассах стадиона «Казань Арена».

О впечатлениях иностранных туристов от города и самого чемпионата — в материале «Реального времени».

