Ученые назвали самую опасную группу крови

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.

Эксперты доказали, что группа крови влияет на здоровье человека. Люди с четвертой отрицательной группой крови чаще остальных страдают от онкологии.

Всего на Земле насчитывается лишь 8% населения с такой группой крови.

Кроме того, ученые выяснили, что у таких людей редко рождаются дети, а если и бывают — то всегда одного пола. Также обладатели такой группы чаще подвержены инсультам и изменениям мозга. У них нередко встречаются проблемы с мышлением или памятью и риск развития слабоумия выше на 82%, сообщает «МедикФорум».

Ранее ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что людей с первой группой крови чаще всего кусают комары. Их кусают в два раза чаще, чем представителей второй группы. Также выяснилось что комар вероятней всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занимающихся физической работой.

