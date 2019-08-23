Макрон: система демократии деградировала

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым пересмотреть мировую систему отношений. Он заявил, что капитализм и демократия деградировали.

Французский президент подчеркнул, что система рыночной экономики не должна быть упразднена.

«Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

На встрече с бизнесменами в Париже Макрон выдвинул предложение начать рассмотрение вопроса о разработке новой мировой системы отношений. Этим следует заняться после саммита G7 («Большой семерки»), который пройдет 24—26 августа в Биаррице.