Скончался один из самых богатых людей мира Дэвид Кох

В США умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох.

Ему было 79 лет, сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

Братья являлись владельцами энергетической и химической компании Koch Industries. В прошлом году Дэвид ушел в отставку.

По данным Bloomberg, состояние Дэвида Коха превышало $58,7 млрд, что позволило ему занять восьмое место в списке самых богатых людей мира. Его брат Чарльз занимает седьмое место с тем же состоянием.