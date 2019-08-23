Новости технологий

15:14 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Эксперты рассказали о кибератаке на владельцев устройств Apple

14:36, 23.08.2019
Эксперты рассказали о кибератаке на владельцев устройств Apple
Фото: pxhere.com

Международная антивирусная компания Eset обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.

Ее суть заключается в том, что мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. При переходе по ссылке пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple. После ввода e-mail и пароля от личного кабинета на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Далее пользователю предлагалось «подтвердить данные» и ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты.

Целью кампании эксперты назвали получение персональных данных, а также доступ к банковским счетам пользователей, передает пресс-служба Eset.

Ранее сообщалось, что Apple заплатит 1 млн долларов за взлом iPhone.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров