Эксперты рассказали о кибератаке на владельцев устройств Apple

Международная антивирусная компания Eset обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.

Ее суть заключается в том, что мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. При переходе по ссылке пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple. После ввода e-mail и пароля от личного кабинета на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Далее пользователю предлагалось «подтвердить данные» и ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты.

Целью кампании эксперты назвали получение персональных данных, а также доступ к банковским счетам пользователей, передает пресс-служба Eset.

Ранее сообщалось, что Apple заплатит 1 млн долларов за взлом iPhone.