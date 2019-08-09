Apple заплатит 1 млн долларов за взлом iPhone

Apple предложила крупнейшую награду за выявленные уязвимости, которую когда-либо назначали технологические компании.

Компания увеличила сумму, предлагаемую хакерам за поиск уязвимостей в iPhone и Mac, — с $200 000 до $1 млн. Об этом объявил глава службы безопасности Apple Айван Крстич на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, пишет Forbes.

На $1 млн могут рассчитывать хакеры, которые найдут способ взломать ядро iOS так, чтобы не пришлось ждать, пока пользователь нажмет на что-то или запустит какую-то программу. Награду $500 000 предложат тем, кто сможет произвести «сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем». Также Apple предусмотрела бонус для хакеров, которые смогут найти слабые места в новом программном обеспечении перед его выходом.

Если ранее на вознаграждение рассчитывали хакеры, которых Apple сама позвала в программу поиска уязвимостей, то теперь принять участие в этом может любой желающий.



Напомним, вчера Федеральная антимонопольная служба завела дело на компанию Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». У разработчика антивируса была отклонена версия программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

