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Американский писатель Нассим Талеб выступает с лекцией в рамках деловой программы WorldSkills

10:36, 23.08.2019

В эти минуты в в выставочном центре Kazan Expo с лекцией выступает американский писатель Нассим Талеб. Его выступление проходит в рамках деловой программы чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan.

Писатель рассказывает о риске-инжиниринге как новой базовой компетенции. Вместе с ним спикером заявлен Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что представители WorldSkills опубликовали в своем «Инстаграм» видео с лучшими моментами церемонии открытия.

Наблюдать за происходящим на первом соревновательном дне чемпионата в режиме online вы можете с помощью текстовой трансляций «Реального времени».

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