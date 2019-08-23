На церемонии открытия WorldSkills представили робота Софию и испекли хлеб

Вчера, 22 августа, на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата рабочих профессий перед гостями выступил робот-андроид по имени София и испекли хлеб.

София вышла на сцену со своим создателем Дэвидом Хэнсоном и рассуждала о взаимодействии современных технологий и человека. Разработчик, в свою очередь, подметил, что роботы сейчас могут заменять людям рабочую силу и облегчать жизнь.

Также гвоздем программы стала выпечка каравая. По арене ездил автомобиль, в котором хлебопеки готовили хлеб, после его подали почетным гостям церемоний.

Робот София — разработка гонконгской компании Harson Robotics. Она может учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними.

Подробный репортаж с церемоний открытия чемпионата WorldSkills — читайте в материале «Реального времени».