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Захарова станцевала лезгинку на форуме «Машук»

19:19, 22.08.2019
Захарова станцевала лезгинку на форуме «Машук»
Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук». На нем чиновница станцевала лезгинку.

«М. Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам», — сообщает официальный twitter-аккаунт министерства иностранных дел. К твиту приложена и видеозапись танца Захаровой.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 2010 года.

Напомним, что в мае 2016 года на приеме в рамках саммита Россия-АСЕАН представитель МИД РФ исполнила русский народный танец «Калинка».

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