Захарова станцевала лезгинку на форуме «Машук»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук». На нем чиновница станцевала лезгинку.

«М. Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам», — сообщает официальный twitter-аккаунт министерства иностранных дел. К твиту приложена и видеозапись танца Захаровой.

???????? М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России ???????? (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 2010 года.

Напомним, что в мае 2016 года на приеме в рамках саммита Россия-АСЕАН представитель МИД РФ исполнила русский народный танец «Калинка».