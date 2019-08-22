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В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству

10:09, 22.08.2019
В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

В селе Камаево Бакалинского района Башкирии с 16 августа ввели карантин по бешенству.

На время карантина в населенном пункте нельзя проводить выставки собак и кошек, выводить их за пределы карантинной зоны, а также торговать животными и отлавливать диких животных, следует из указа врио главы Башкирии Радия Хабирова, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Управлению ветеринарии Башкирии поручено установить причины и источники возникновения заболевания, а также ликвидировать очаг бешенства животных.

ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан
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