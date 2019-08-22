Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на принятие государственных решений

Пятая часть россиян (19%) верит в свое влияние на принятие решений властей, почти треть соотечественников (31%) считает, что может изменить политику в регионе, выяснил «Левада-центр».

По сравнению с историческим максимумом в декабре 2018 года, доля респондентов, считающих возможным повлиять на решение властей, стала меньше. В прошлом году 20% считало, что могут изменить государственные решения, а 33% опрашиваемых верили во влияние на региональные власти.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия связывает такое решение с пенсионной реформой в 2018 году. По ее мнению, с учетом событий 2019 года (протесты, митинги, катастрофы) опрошенные соотечественники воспринимают действия властей как недостаточные, передает РБК.

Доля респондентов, не верящих во влияние на федеральные и региональные власти, составила в этом году 70 и 66% соответственно. Согласно опросу, чаще всего молодые и образованные люди считают, что могут повлиять на политику в стране или в своем регионе.

Ранее социолог фонда «Общественное мнение» объяснила причины массовых протестов, расхождения результатов опросов ФОМа, ВЦИОМа и «Левада-Центра». Подробнее — в материале «Реального времени».