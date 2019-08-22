«Краснодар» уступил с разгромным счетом «Олимпиакосу» в первой игре плей-офф Лиги чемпионов

Российский «Краснодар» в гостях уступил «Олимпиакосу» из Греции в первом матче плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:4.

За хозяев поля дважды забил Ранджелович, по голу на свой лицевой счет записали Герреро и Поденсе.

Ответная игра состоится через неделю в Краснодаре. Победитель этой пары по итогам двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

«Олимпиакос» Греция — «Краснодар» Россия 4:0 (1:0, 3:0)

Голы:

1:0 — 30 Герреро, 2:0 — 78 Ранджелович, 3:0 — 85 Ранджелович, 4:0 — 89 Поденсе.

«Олимпиакос» — Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мерья, Гильерме, Вальбуэна (Камара, 87), Масурас (Ранджелович, 76), Поденсе (Торосидис, 90), Бухалакис, Герреро.

«Краснодар» — Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров, Кабелла (Ольссон, 26), Камболов, Вандерсон, Вильена, Намли (Сулейманов, 59), Берг (Игнатьев, 69).