Apple тестирует китайские дисплеи для iPhone 12 вопреки запрету Трампа

Американская корпорация Apple активно работает над созданием дисплеев для новых iPhone 12. OLED-экраны от китайской BOE Technology Group могут стать заменой тех, что сейчас закупаются у Samsung.

Комплектующие тестируются, несмотря на торговую войну США и Китая, пишет macrumors.com.

Компания уже находится на завершающей стадии сертификации дисплеев, следует из отчетности компании.

BOE является крупнейшим в мире производителем больших жидкокристаллических экранов и уже производит OLED-дисплеи для iPad и MacBook.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал компании прекратить какое-либо сотрудничество с китайскими производителями. Речь идет не только о закупке деталей, но и о сборке устройств в КНР.

Напомним, что презентация iPhone 11, предположительно, состоится 10 сентября.