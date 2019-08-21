«Нефтехимик» уступил «КАМАЗу» и вылетел из розыгрыша Кубка России

Сегодня прошли матчи 1/32 финала Кубка России по футболу.

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче уступил челнинскому «КАМАЗу» со счетом 2:0 и вылетел из розыгрыша турнира. Голы в составе хозяев поля забили Гаглоев (с пенальти) и Криворучко.

Жеребьевка следующего раунда состоится чуть позже. Теперь «КАМАЗу» предстоит встретиться с представителем Премьер-лиги.

Напомним, ранее «Нефтехимик» в рамках ФНЛ уступил «Химкам» (2:3).