«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Атюшовым
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал полноценный контракт с защитником Виталием Атюшовым, информирует пресс-служба клуба.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на сезон-2019/20. Ранее Атюшов находился на просмотре в нижнекамском клубе.
В активе защитника более 600 игр на уровне КХЛ, а также выступление за такие команды, как «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск) и другие.
Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с Максимом Игнатовичем.СпортХоккей Татарстан
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