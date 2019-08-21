«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Атюшовым

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал полноценный контракт с защитником Виталием Атюшовым, информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на сезон-2019/20. Ранее Атюшов находился на просмотре в нижнекамском клубе.

В активе защитника более 600 игр на уровне КХЛ, а также выступление за такие команды, как «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск) и другие.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с Максимом Игнатовичем.