В результате крушения вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

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Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате авиакатастрофы в Греции.

Частный вертолет Agusta A-109 с тремя людьми на борту разбился в проливе Галата возле острова Порос. Он направлялся в аэропорт Афин. Вместе с Абрамовым погибли грек-пилот Никос Каристинос и россиянин Давел Аколинин, пишет «РИА Новости».

Музей русской иконы был создан в 2006 году. Является единственной в России частной коллекцией византийского и древнерусского искусства, которая насчитывает около пяти тысяч экспонатов.