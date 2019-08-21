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В Татарстане ожидаются дождь, туман и до +27 градусов

04:35, 21.08.2019
В Татарстане ожидаются дождь, туман и до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 21 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен дождь. Утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туман.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. В Казани столбик термометра будет колебаться от +25 до +27. В Набережных Челнах ожидается 22—24 градуса тепла.

Общество Татарстан
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