В Татарстане ожидаются дождь, туман и до +27 градусов
Сегодня, 21 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен дождь. Утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туман.
Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. В Казани столбик термометра будет колебаться от +25 до +27. В Набережных Челнах ожидается 22—24 градуса тепла.Общество Татарстан
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