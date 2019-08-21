Экс-полузащитник «Уфы» Фримпонг рассказал о расизме в России

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг рассказал о проявлениях расизма во время его жизни в России.



«Был случай расизма, но единичный. Я провел в России три года и, по-моему, это единственный случай, когда я сталкивался с расизмом.

Это могло произойти где угодно. Честно говоря, в России все было потрясающе. Если бы я мог вернуться в футбол, то я бы хотел играть именно там», — сказал Фримпонг.

Скорее всего, футболист имел в виду случай, произошедший в июле 2015 года по ходу матча со «Спартаком». Фанаты московского клуба назвали игрока обезьяной, на что Фримпонг показал болельщикам средний палец.