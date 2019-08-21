Тимур Билялов: «Для всей команды важно играть на ноль, не только сейчас, но и в регулярке»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал свою игру за казанский клуб в текущее межсезонье.



— Работы всегда хватает, но сегодня мы очень хорошо отыграли в обороне. Да, были ненужные удаления, но в меньшинстве действовали здорово, мало свободы давали сопернику. Потому и такой результат.

— Какой был самый сложный момент в матче?

— Даже не могу сказать, в игре все броски всегда неприятные, ты всегда должен быть готов на сто процентов.

— В моменте с отмененной шайбой сразу знали, что судьи примут такое решение?

— Шайба была подо мной, нападающий соперника просто толкнул меня клюшкой в ворота. По сути, такие голы не засчитываются. Надеялся, что его не будет.

— Важно было сыграть на ноль в предсезонке?

— Это очень важно для команды в первую очередь. Самое главное, чтобы это переходило в регулярный чемпионат.

— Болельщики интересуются вашими отношениями с Адамом Рейдеборном.

— Я даже где-то статью прочитал про это! На самом деле, мы в замечательных отношениях, всегда друг друга поддерживаем. На том видео из Нур-Султана я его просто не увидел, потому что пошел в сушилку. Потом Адам ко мне подошел, мы спокойно друг друга подбодрили, — сказал Билялов.

Напомним, вчера «Ак Барс» стартовал на Кубке Латвийской железной дороги с победы над минским «Динамо» — 3:0.