Facebook разрешит пользователям контролировать данные о них с других сайтов

В социальной сети Facebook появится новая функция, которая позволит пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.

«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — цитирует разработчиков «РИА Новости».

Отмечается, что в категорию такой информации попадает и таргетированная реклама. Функция будет вводиться постепенно, первой ее опробуют пользователи из Ирландии, Южной Кореи и Испании.

По мнению разработчиков, данное обновление поможет людям дать больше информации о принципах работы соцсети и инструментов контроля.

Напомним, социальная сеть Instagram введет инструмент для обозначения фейкового контента. Пользователи смогут обозначить сообщение как «несоответствующее» и «фейковое». Ему может быть официально присвоен статус «фейкового» после того, как команда фактчекеров Instagram проведет проверку и его нельзя будет продвигать с помощью хештегов.