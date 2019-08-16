Instagram будет обозначать фейковые публикации

Социальная сеть Instagram введет инструмент для обозначения фейкового контента.

Пользователи смогут обозначить сообщение как «несоответствующее» и «фейковое».

Сообщению может быть официально присвоен статус «фейкового» после того, как команда фактчекеров Instagram проведет проверку, пишет Poynter.

Маркированные сообщения не будут удалены, однако их продвижение с помощью хештегов будет запрещено.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2019 году крупные рекламодатели потратят на продвижение в соцсетях около $8,5 млрд. При этом из-за наличия фейковых подписчиков у блогеров около $1,3 млрд уйдут впустую.