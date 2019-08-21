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Футбольный голкипер стал участником «Дома-2»

00:34, 21.08.2019
Футбольный голкипер стал участником «Дома-2»
Фото: vk.com/smiavtotrans

Вратарь белорусского «СМИавтотранса» Евгений Коваленок стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Об этом сообщается на официальной страничке футбольного клуба в соцсетях.

«Пока команды удивляли нас своими трансферами, у нас «взорвалась бомба». Голкипер нашей команды Евгений Коваленок отправился покорять шоу-бизнес и стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Сегодня в выпуске был приход Евгения, где участники оставили его на проекте, проголосовав против дважды. Давай «Бимау́скас» рви там всех! «СМИавтотранс» с тобой, — сообщила пресс-служба клуба.

На данный момент «СМИавтотранс» выступает во второй белорусской лиге, где занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Спорт
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