Путин об акциях в Москве: граждане имеют право на мирные протесты

Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие в Москве акции протесты. Он заявил, что граждане РФ имеют право на мирные протесты, но закон нарушать не должны.

«Доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны», — заявил российский лидер на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин также привел в пример протесты «желтых жилетов», в результате которых, по его словам, погибли 11 человек, пострадали 2 тысячи полицейских.

«Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона», — сказал президент.