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В Instagram вновь произошел сбой

17:10, 19.08.2019
В Instagram вновь произошел сбой
Фото: pixabay.com

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, на неполадки жалуются в России, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Белоруссии, Украине.

Половина (51%) испытывает проблемы со входом в социальную сеть. 36% сообщили о сбоях в загрузке новостной ленты, еще 12% не могут загрузить фотографию или видео.

Предыдущий сбой в работе Instagram произошел 7 августа.

Технологии
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