В Instagram вновь произошел сбой
В работе социальной сети Instagram произошел сбой.
Согласно данным сервиса Downdetector, на неполадки жалуются в России, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Белоруссии, Украине.
Половина (51%) испытывает проблемы со входом в социальную сеть. 36% сообщили о сбоях в загрузке новостной ленты, еще 12% не могут загрузить фотографию или видео.
Предыдущий сбой в работе Instagram произошел 7 августа.Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым