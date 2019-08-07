Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе Instagram

Произошел сбой в работе социальной сети Instagram по всему миру.

Согласно данным сервиса Downdetector, на неполадки пожаловались пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, России и других стран.

Так, 60% пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей. 30% не могут войти в аккаунт, еще 9% сообщили о сбое в работе веб-сайта соцсети.

Напомним, что предыдущий глобальный сбой в работе Instagram произошел 4 августа.