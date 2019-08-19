ВЦИОМ назвал любимый жанр видеоигр у россиян
48% россиян сообщили, что никогда не играли в видеоигры на компьютерах, смартфонах и приставках. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
19% жителей России постоянно играют в видеоигры. Еще 33% опрошенных признались, что играли, но бросили.
Самой популярной игрой стал симулятор танкового боя World of Tanks (11%). На втором месте оказался пасьянс (7%).
Треть игроков (28%) любят спортивные, военные и пилотажные симуляторы. 61% предпочитает в качестве героя или команды соотечественников Россию или СССР (17%).
Ранее сообщалось, что в 2018 году разработчики видеоигр заработали $110 млрд.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым