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Экономика

Ак Барс Банк открыл гарантийную линию ПАО «Таттелеком»

14:45, 19.08.2019

Ак Барс Банк открыл гарантийный лимит ПАО «Таттелеком» на общую сумму 300
млн рублей. Гарантии будут выданы для обеспечения заявок на участие в
тендерах, исполнения обязательств и возврата авансового платежа по
контрактам.

ПАО «Таттелеком» — крупнейший в Республике Татарстан оператор проводной
электросвязи, стабильно занимающий лидирующее положение на рынке оказания
телекоммуникационных услуг. «Таттелеком» предоставляет абонентам весь
комплекс современных услуг связи: местная и зоновая телефонная связь,
доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение,
мобильная связь.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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ЭкономикаБанки Татарстан
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