Ак Барс Банк открыл гарантийную линию ПАО «Таттелеком»

Ак Барс Банк открыл гарантийный лимит ПАО «Таттелеком» на общую сумму 300

млн рублей. Гарантии будут выданы для обеспечения заявок на участие в

тендерах, исполнения обязательств и возврата авансового платежа по

контрактам.



ПАО «Таттелеком» — крупнейший в Республике Татарстан оператор проводной

электросвязи, стабильно занимающий лидирующее положение на рынке оказания

телекоммуникационных услуг. «Таттелеком» предоставляет абонентам весь

комплекс современных услуг связи: местная и зоновая телефонная связь,

доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение,

мобильная связь.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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