В Челнах за полгода собрали почти 30 млрд рублей налогов

По итогам первого полугодия 2019 года жители Набережных Челнов перечислили в бюджеты всех уровней 28,8 млрд рублей налогов. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Так, в федеральный бюджет поступило 19,3 млрд рублей, бюджет Татарстана — 7,6 млрд рублей, бюджет города — 1,9 млрд рублей, передает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Ранее сообщалось, что доля малых и средних предприятий Набережных Челнов в поступлении налогов в бюджет города составляла на начало августа 33%.