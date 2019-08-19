ВХЛ представила логотип на предстоящий сезон-2019/20

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) представила логотип на свой юбилейный, десятый, сезон — 2019/20 года.

«В рамках празднования круглой даты Высшая хоккейная лига разработала логотип юбилейного десятого сезона. Он выполнен в виде стилизованной цифры 10 в фирменных цветах лиги с праздничной лентой, увенчанной логотипом ВХЛ, в основании эмблемы.

Логотип будет размещен на всех аренах Высшей хоккейной лиги, а также на шайбах и полиграфической продукции. В честь юбилейного сезона на форме игроков клубов ВХЛ будет размещен шеврон с логотипом десятого сезона», — говорится в заявлении лиги.

В нынешнем сезоне в турнире примет участие 34 клуба из 4 стран мира.