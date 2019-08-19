Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Госдумы от Татарстана выступил против штрафов за перекуры на работе

13:13, 19.08.2019
Депутат Госдумы от Татарстана выступил против штрафов за перекуры на работе
Фото: commons.wikimedia.org / wAlsu8901

Депутат Государственной думы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Министерства здравоохранения России штрафовать работников за перекуры.

По его мнению, инициатива направлена на борьбу с теми, кто курит, а не с самим курением. Так как никотиновая зависимость признана болезнью, отношение к больным в этом случае должно быть таким же, как и к остальным. Менделевич отметил, что штрафовать за курение это все равно, что «запретить больному бронхитом кашлять или больному артритом хромать», пишет «Коммерсант».

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод усомнился в эффективности штрафов за перекуры на работе. Снижать зарплату исходя из количества перекуров рекомендовал Минздрав России в программе «Укрепление общественного здоровья».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Мидхатом Шагиахметовым, Председателем Центральной избирательной комиссии РТ

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров