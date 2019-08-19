Депутат Госдумы от Татарстана выступил против штрафов за перекуры на работе

Депутат Государственной думы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Министерства здравоохранения России штрафовать работников за перекуры.



По его мнению, инициатива направлена на борьбу с теми, кто курит, а не с самим курением. Так как никотиновая зависимость признана болезнью, отношение к больным в этом случае должно быть таким же, как и к остальным. Менделевич отметил, что штрафовать за курение это все равно, что «запретить больному бронхитом кашлять или больному артритом хромать», пишет «Коммерсант».

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод усомнился в эффективности штрафов за перекуры на работе. Снижать зарплату исходя из количества перекуров рекомендовал Минздрав России в программе «Укрепление общественного здоровья».