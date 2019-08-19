Шакир Мухамадуллин: «Во взрослом хоккее у тебя не спрашивают, сколько тебе лет»

Защитник «Салавата Юлаева» и юниорской сборной России Шакир Мухамадуллин поделился ощущениями от своего дебюта за уфимскую команду.

«Я рад, что мне дали шанс проявить себя. Конечно, поначалу в первых нескольких сменах было волнение, но потом все пошло нормально. В первых сменах я играл от простого, отдавал простые пасы. Когда у тебя все получается, то в голове уже мысли, что можно играть с взрослыми.



Вначале было трудно, потому что изначально боишься, переживаешь. Но когда ты переходишь во взрослый хоккей, у тебя не спрашивают, сколько тебе лет. Ты должен показывать себя с самой лучшей стороны и прогрессировать», — сказал Мухамадуллин.