Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также Москвы и Ненецкого автономного округа (НАО).

В основу исследования легла цена АИ-92 в регионе по состоянию на конец июля текущего года, а также среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года. В ЯНАО на среднемесячную зарплату житель может приобрести 2 080 литров бензина, в Москве — 1 798 литров, в НАО — 1 609 литров.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Напомним, ранее эксперты определили, в какой из стран Европы наиболее доступный бензин.