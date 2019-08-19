Защитник «Рубина» Уремович пропустит игру с «Ростовом»
Защитник «Рубина» Филипп Уремович пропустит матч следующего тура РПЛ против «Ростова» из-за перебора желтых карточек.
Полученная во вчерашней игре с тульским «Арсеналом» желтая карточка стала для хорватского футболиста уже четвертой в сезоне. Таким образом, Уремович не сможет сыграть в матче с «Ростовом».
Подробнее о прошедшей игре против «Арсенала» можете прочитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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