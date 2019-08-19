Новости спорта

10:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитник «Рубина» Уремович пропустит игру с «Ростовом»

09:11, 19.08.2019
Защитник «Рубина» Уремович пропустит игру с «Ростовом»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Филипп Уремович пропустит матч следующего тура РПЛ против «Ростова» из-за перебора желтых карточек.

Полученная во вчерашней игре с тульским «Арсеналом» желтая карточка стала для хорватского футболиста уже четвертой в сезоне. Таким образом, Уремович не сможет сыграть в матче с «Ростовом».

Подробнее о прошедшей игре против «Арсенала» можете прочитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров