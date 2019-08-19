Тарасова и Морозов начнут сезон на турнире серии ISU Challenger в США
Стал известен турнир, на котором в новом сезоне стартует татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым.
По сообщению тренера Нины Мозер, первым соревновательным первенством для спортсменов станет ISU Challenger в США.
Турнир US International Figure Skating Classic, входящий в серию ISU Challenger, состоится с 17 по 22 сентября.
Напомним, после окончания прошлого сезона пара Тарасова — Морозов сменили тренера, теперь они работают под руководством Марины Зуевой в США.СпортФигурное катание
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