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Тарасова и Морозов начнут сезон на турнире серии ISU Challenger в США

07:53, 19.08.2019
Тарасова и Морозов начнут сезон на турнире серии ISU Challenger в США
Фото: isu.org

Стал известен турнир, на котором в новом сезоне стартует татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым.

По сообщению тренера Нины Мозер, первым соревновательным первенством для спортсменов станет ISU Challenger в США.

Турнир US International Figure Skating Classic, входящий в серию ISU Challenger, состоится с 17 по 22 сентября.

Напомним, после окончания прошлого сезона пара Тарасова — Морозов сменили тренера, теперь они работают под руководством Марины Зуевой в США.

СпортФигурное катание
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