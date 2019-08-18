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Приставы смогут оповещать должников об ограничении выезда за рубеж по СМС

19:25, 18.08.2019
Приставы смогут оповещать должников об ограничении выезда за рубеж по СМС
Фото: fssprus.ru

Судебные приставы России смогут получить возможность оповещать должников об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения по СМС. Такую возможность предполагают соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые правительство внесло в Госдуму.

Если поправки примут, то оповещение должников с помощью СМС-сообщений заработает в 2020 году. Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на извещение через СМС должно быть подтверждено распиской, где, помимо слов о согласии, должен быть указан номер мобильного телефона. Граждане, у которых нет мобильного телефона или которые не согласны с такими оповещениями, будут получать информацию традиционными способами.

Законопроект внесли в Госдуму еще 6 августа, передает ТАСС.

Напомним, в августе Верховный суд РФ вынес постановление, в соответствии с которым банки не должны подвергаться штрафу за жесткие меры взыскивания долгов.

Общество
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