Банки не понесут ответственности за жесткие меры взыскивания долгов

Верховный суд РФ вынес постановление, в соответствии с которым банки не должны подвергаться штрафу за нарушение законодательства о коллекторской деятельности.

Такое решение было вынесено при рассмотрении жалобы на кредитную организацию. В 2015 году женщина взяла в банке автокредит и перестала платить. В 2018 году сотрудники банка пытались взыскать задолженность с помощью отправки сообщении в социальной сети, размещения объявлении о поиске «мошенницы по кредитной задолженности» на страницах друзей женщины, сообщается на портале «Гарант».

Автоледи пожаловалась в ФССП, был составлен протокол КоАП РФ, три суда согласились с решением и банк оштрафовали на 20 тыс. рублей. Однако Верховный суд обратил внимание на то, что банк — это кредитная организация, а значит, не субъект временного административного правонарушения. Дело прекращено за отсутствием состава.

Как отмечается в обзоре судебной практики, Ассоциации российских банков и ЦБ РФ согласны с тем, что их нельзя привлекать к ответственности за те методы работы с должниками, которые запрещены в Законе о коллекторской деятельности. Президент АРБ заметил, что приставы должны регулировать деятельность по возврату задолженностей тех юрлиц, которые занимаются этим. У банков же такая процедура — не основная работа.

Ранее сообщалось, что предложено ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет.