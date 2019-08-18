Экс-ведущий «Спорт FM» рассказал, почему не стоит ждать возрождения станции

Год назад единственная российская спортивная радиостанция «Спорт FM» прекратила вещание в прежнем формате. Принадлежавшую ей частоту заняла радиостанция Studio 21, эфир который больше ориентирован на музыку.

Телекомментатор «Первого канала», экс-ведущий «Спорт FM» Александр Кузмак рассказал «Реальному времени», что спортивная радиостанция геренировала убытки, однако причина в том, что никто не вел работу над выводом ее на окупаемость. «Станция действительно скорее проедала деньги, чем зарабатывала, но никто эти деньги зарабатывать и не пытался. Такую задачу никто не ставил, тем не менее под этим предлогом станцию закрыли», — заявил ведущий.

— В ближайшее время возрождения [станции] точно ждать не стоит, — резюмирует Кузмак. — А вообще, идея эта не умерла, она по-прежнему существует. Вопрос только в том, что для ее реализации пока нет инвестиций. Будем надеяться, что они появятся.

Подробнее о закрытии «Спорт FM» — в материале «Реального времени».