Год без спортивного радио в России. Как и почему закрыли «Cпорт FM»

Единственная спортивная радиостанция в России «Спорт FM» вещала почти 13 лет — сначала это было «Радио Спорт», к сочинской Олимпиаде переформатировавшееся в «Спорт FM». Однако ровно год назад, 15 августа 2018 года, станции в ее прежнем виде не стало — принадлежавшую ей частоту заняла команда Studio 21, предложившая слушателю «рэпчик и немного спорта». Слушатели с помощью петиций пытались вернуть полюбившийся «Спорт» с еженедельными перлами от Александра Бубнова и эпичными эфирами Василия Уткина, более того, о необходимости восстановления спортивного радиовещания в стране уже несколько раз говорил и министр спорта РФ Павел Колобков. Однако спустя год дело с мертвой точки так и не сдвинулось. «Реальное время» вместе с бывшим ведущим станции Александром Кузмаком вспоминает, «как убивали «Спорт FM», и рассказывает о том, почему в ближайшее время не стоит ждать его возрождения.

«Закрыть станцию руководство решило задолго до объявления об этом»

О том, что радиостанция «Спорт FM» кардинально поменяет формат вещания, стало известно буквально через полторы недели после отгремевшего в России чемпионата мира по футболу, то есть в конце июля прошлого года. О грядущих изменениях прессе сообщил Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), которой и принадлежал «Спорт FM», а также «Европа плюс», «Дорожное радио», «Новое радио» и т. д.

Тогда он сообщил, что на обновленном радио будет сокращена спортивная аналитика в пользу музыкального наполнения (преимущественно рэпа и хип-хопа).

«Эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет», — говорил он «Ведомостям».

Тогда Емельянов сообщил, что на обновленном радио будет сокращена спортивная аналитика в пользу музыкального наполнения (преимущественно рэпа и хип-хопа). Фото sostav.ru

— Мы видим большой потенциал в обновленном формате радиостанции. Аналитики в эфире «Спорт FM» больше не будет, но будет ряд других программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта. Также в эфире появится больше музыки. Все это позволит привлечь как новых слушателей, так и новых рекламодателей, — говорилось в официальном комментарии Емельянова, предоставленном «Реальному времени».

Что ж, хозяин — барин, решил что-то поменять — его право. Однако обещание сохранить формат спортивного радио с прежним названием, в вещании которого просто прибавится молодежной музыки, вскоре разошлось с реальностью.

Название «Спорт FM» в ЕМГ сохранили лишь на первое время — видимо, для сглаживания эффекта резкого перехода от полюбившемуся многим вещания к совершенно другому радио под названием Studio 21, которое к тому моменту уже какое-то время вещало в Тольятти и Брянске. Де-факто частота была передана радиостанции, которая к спорту имела (и имеет) весьма опосредованное отношение.

— Скажу так: сотрудники знали об этом [закрытии] заранее, за несколько месяцев, — рассказывает в беседе с «Реальным временем» телекомментатор «Первого канала», экс-ведущий «Спорт FM» Александр Кузмак. — Но я абсолютно убежден, что решение было принято много раньше — думаю, в конце позапрошлого года. Просто, как это часто бывает в нашей стране, персонал не поставили в известность. Но это моя точка зрения, и, естественно, я не могу это доказать никаким образом. Но могу точно сказать, что станцию закрыли не вдруг. Ее закрывали намеренно, умышленно, заблаговременно и, в общем, с совершенно конкретными целями.

Ужасная новость. Напомню, что в Риме 8 футбольных радиостанций. Боюсь представить сколько их Латинской Америке, а у нас единственную закрывают. Сразу после домашнего чемпионата мира. В исторический момент когда вся страна полюбила футбол.https://t.co/yjGLeOI9p4 — Nobel Arustamyan (@ANobelito) July 25, 2018

— Причины перехода к другому формату? О них можно только догадываться, — продолжает Кузмак. — Потому что те причины, которые были озвучены — что радио «Спорт FM» неокупаемо и у него не сходилась экономика — верны только наполовину. Она действительно приносила убытки, это правда. Вопрос в том, что никто и никогда ее окупаемостью по-настоящему не занимался. То есть у станции были серьезные экономические проблемы, она действительно скорее проедала деньги, чем зарабатывала, но никто эти деньги зарабатывать и не пытался. Такую задачу никто не ставил, тем не менее под этим предлогом станцию закрыли.

Мы обратились непосредственно к правообладателю частоты с просьбой прокомментировать резкое закрытие радио «Спорт FM».

— «Разговорный» формат очень затратен с сточки зрения себестоимости контента, — говорится в официальном ответе пресс-службы ЕМГ «Реальному времени». — Для обеспечения экономической эффективности существования такой радиостанции недостаточно только рекламных бюджетов. Это вопрос институционального интереса — не только со стороны возможных рекламодателей, но и со стороны министерств спорта и здравоохранения, спортивных федераций и клубов. Это вопрос того, как и на что они планируют и тратят свои бюджеты, в том числе и маркетинговые. Мы слышали много слов о поддержке этого формата с разных сторон, но слова так и остались словами. Спорт с указанной частоты не исчез совсем, и было принято решение о перезагрузке формата, ориентированного на мужскую аудиторию.

Вещание в своем прежнем виде «Спорт FM» прекратило в ночь на 15 августа 2018 года. Вот так трогательно старая команда прощалась со своими слушателями в последние минуты вещания.



Ждать ли возрождения спортивного радио в России?

Вопрос о сохранении спортивного радио в России поклонники «Спорт FM» подняли еще прошлым летом, как только стало известно о резкой смене его формата. В интернете тут же появилась петиция, собравшая несколько тысяч виртуальных подписей.

Уже в октябре прошлого года на форуме «Россия — спортивная держава» на вопрос об отсутствии спортивного радио в стране пришлось отвечать министру спорта РФ Павлу Колобкову. Он заверил, что уже в ближайшее время в России появится новая спортивная радиостанция.

— Нужна спортивная радиостанция, у «Спорт FM» была большая популярность, и таких медийных ресурсов должно быть много, — говорил Колобков ТАСС. — Жаль, что «Спорт FM» изменила свой формат, это очень плохо. Но мы работаем над этим вопросом, и в ближайшее время у нас появится спортивная радиостанция, которая будет популярна. Есть много предложений, много желающих заняться этим проектом.

Однако, как мы можем сегодня видеть (точнее, не можем слышать), никакого спортивного радио в стране как не было, так и нет.

Возмущение слушателей вскоре поутихло, но в мае уже этого года Колобкову вновь задали тот же вопрос — когда в эфир вернется полноценное спортивное радио, и спортивный функционер вновь расписал радужные перспективы такого медиапродукта и вновь отделался обещаниями. «Когда — не скажу, но скажу, что мы этого тоже очень хотим, все для этого делаем, этот вопрос у нас действительно стоит на повестке. Знаю, что есть такая потребность, и уверен, что можно сделать такое радио популярным. Радио, которое, в том числе, будет приносить и внебюджетные средства. Я уверен, что из спортивного радио можно сделать популярный хороший продукт с высокими рейтингами», — приводит слова министра Р-Спорт.

Потенциальную успешность спортивного радио в разговоре с «Реальным временем» подтверждает и Александр Кузмак:

— Вы считаете, что при желании такое радио может быть самоокупаемым?

— Не то что при желании — при наличии профессиональной команды, в первую очередь коммерсантов, при наличии грамотного руководства эта станция безусловно будет себя окупать и безусловно должна быть на рынке. Вопрос в том, что для этого необходимы стартовые инвестиции, а их пока нет. В первую очередь это связано с тем, что в Москве нет свободных частот, — сказал Кузмак нашему изданию.

Как дела у новой радиостанции?

Studio 21 специализируется на музыке зарубежных и отечественных рэп-исполнителей, а ведущими здесь выступают, например, участники популярной в YouTube рэп-батл-площадки Versus-battle. Из спортивного на радиостанции оставили небольшие новостные вставки — короткой строкой зачитывались новости, например, заокеанского баскетбола или MMA. Было несколько программ о киберспорте и хоккее, поскольку в наследство от «Спорт FM» Studio 21 достался контракт с КХЛ, который необходимо отрабатывать.

Казусы начались сразу после смены формата. В социальных сетях, доставшихся опять-таки по наследству от «Спорт FM», администраторы решили закрыть комментарии к постам, дабы не давать слово разгневанным слушателям прежней радиостанции. При этом группа «Спорт FM» в VK к тому моменту насчитывала более 400 тысяч подписчиков. Впрочем, в прямом эфире все равно то и дело проскальзывали звонки с пожеланиями вернуть старый формат вещания.

Как показывает статистика, ожидаемой популярности Studio 21 так и не обрела — рейтинги новой «кнопки» вскоре поползли вниз. По данным компании Mediascope, специализирующейся на измерении аудитории и мониторинге рекламы, на период с 1 апреля по 30 июля 2019 года обновленная станция Studio 21 имеет довольно удручающие показатели: например, доля от всех радиослушателей в Москве составляла 0,3%, ее эфир слушали всего 114 тыс. слушателей в сутки (по показателю Reach Dly — накопленное суточное количество слушателей радиостанции, — прим. ред.). Это почти наихудшая позиция среди всех приведенных в таблице радиостанций.

В целом же по России, по данным все того же Mediascope, картина для Studio 21 не радостнее — все та же доля 0,3% от всех слушателей и 511 тыс. накопленных слушателей за сутки (данные за октябрь 2018-го — март 2019-го). Это уже абсолютно худшие показатели среди всех радиостанций. У «Спорт FM» показатели были поприличнее — в среднем доля составляла 2.2%.

Судя по этим цифрам, вопрос самоокупаемости радиостанции должен был стать для ЕМГ еще более актуальным.

«Сейчас станция проходит стадию творческого стартапа, говорить о показателях пока рано», — говорится в ответе пресс-службы «Европейской медиагруппы» на вопрос «Реального времени» о популярности и самоокупаемости Studio 21.

Тем временем на уровне правительства мы то и дело слышим лозунги вроде «Россия — спортивная держава» и «Спортивная страна», однако в этой самой спортивной стране вот уже год нет даже одного полноценного спортивного радиовещателя. В стране, которая только что провела «лучший чемпионат мира в истории», которая едет в Токио восстанавливать свою антидопинговую репутацию и которая готовится принимать крупные спортивные форумы вроде чемпионата мира по водным видам спорта.

— В ближайшее время возрождения [станции] точно ждать не стоит, — резюмирует Кузмак. — А вообще, идея эта не умерла, она по-прежнему существует. Вопрос только в том, что для ее реализации пока нет инвестиций. Будем надеяться, что они появятся.