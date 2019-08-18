Новости общества

16:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Netflix выпустит сериал про американского шпиона Элвиса Пресли

15:56, 18.08.2019
Netflix выпустит сериал про американского шпиона Элвиса Пресли

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску сериал «Agent King» («Агент «Король») об Элвисе Пресли. В этом сериале певец представит в роли секретного агента спецслужб, для которого музыкальная карьера служит прикрытием.

Одним из продюсеров сериала выступит Присцилла Пресли, вдова Элвиса Пресли. «В молодости Элвис всегда мечтал быть супергероем, который борется с преступностью и спасает мир. «Агент «Король» — сериал именно об этом», — рассказала она.

Дата премьеры сериала пока не озвучена, сообщает Variety.

День памяти Элвиса Пресли отмечается 16 августа, в день его смерти. Анонс нового сериала приурочен к этой дате.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров