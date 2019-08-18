Netflix выпустит сериал про американского шпиона Элвиса Пресли

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску сериал «Agent King» («Агент «Король») об Элвисе Пресли. В этом сериале певец представит в роли секретного агента спецслужб, для которого музыкальная карьера служит прикрытием.

Одним из продюсеров сериала выступит Присцилла Пресли, вдова Элвиса Пресли. «В молодости Элвис всегда мечтал быть супергероем, который борется с преступностью и спасает мир. «Агент «Король» — сериал именно об этом», — рассказала она.

Дата премьеры сериала пока не озвучена, сообщает Variety.

День памяти Элвиса Пресли отмечается 16 августа, в день его смерти. Анонс нового сериала приурочен к этой дате.

