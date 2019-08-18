СМИ: новые часы Apple Watch могут получить корпус из титана
Новые «умные» часы Apple Watch Series 5 могут получить корпус из титана и керамики. Об этом пишет профильный портал Telecom Daily.
Кроме того, в новом поколении устройств могу появиться функции для мониторинга режима сна. Обновление ПО будет доступно и для предыдущих моделей Apple Watch.
Ранее в компании уже анонсировали корпус из керамики, но позже от этого материала отказались. Предположительно, Apple вернет керамическую заднюю крышку часов и предложит новую вариацию — в титане, передают «Известия».
Напомним, в июле Apple временно отключила в Apple Watch приложение «Рация» (Walkie Talkie). Причина — уязвимость, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома.
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