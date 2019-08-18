Сестры Аверины: «Мы общаемся с Загитовой и всегда за нее болеем»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали о своем общении с фигуристкой Алиной Загитовой.

— Вы говорили, что ваши кумиры — Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун. А есть ли кто-то, кем вы восхищаетесь, не из гимнастики?

Дина: Да, конечно, например, в фигурном катании нам очень нравится Алина Загитова.

Арина: Мы с Алиной общаемся, видимся периодически, узнаем, как дела, как тренировки. Так что знаем не понаслышке, сколько сил она вкладывает в каждую свою программу, и всегда за нее болеем, она умничка, — сказали Аверины



Напомним, ранее стало известно, что Алину Загитову могли не заявить на победный для нее чемпионат мира по фигурному катанию.