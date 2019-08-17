У родственника экс-президента Киргизии Атамбаева нашли список расходов на массовые беспорядки

МВД Киргизии обнаружило при обыске у тестя сына экс-президента страны Алмазбека Атамбаева список расходов на организацию массовых беспорядков.

Согласно этому списку, в записях фигурировали суммы 2,225 млн сомов ($32 тыс.) и $318 тыс. именно в долларах. Также МВД обнаружило листы с указаниями номеров телефонов и имен людей в разных населенных пунктах страны.

«По предварительным данным, указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков», — приводит сообщение МВД ТАСС.

Напомним, что арестованного 8 августа Атамбаева обвинили в попытке госпереворота.

