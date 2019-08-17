Соцсети: в Казани девушка за рулем чуть не задавила дорожных работников и закидала их яйцами

Неподалеку от казанского ЖК «Весна» дорожный работник чуть не попал под колеса малолитражного автомобиля. За рулем была девушка, которая перед инцидентом кидалась в работников яйцами.



Видео инцидента появилось в соцсетях. Дорога у ЖК «Весна» была частично перекрыта в связи с ремонтом, и работники пропускали водителей по очереди.

Напомним, в февраля 2019 года водитель «Шевроле», пытаясь скрыться от инспектора ДПС, зажал стеклом его руку в салоне и протащил полицейского несколько метров на корпусе машины. Тогда Следком РТ возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.