В Якутии девушка упала с 50-метровой «скалы любви» и осталась жива

Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии. В народе место, с которого она упала, носит название «скалы любви».

В местной службе спасения рассказали, что инцидент произошел во время отдыха молодой пары, девушка прогуливалась по скале и оступилась. Сообщение о происшествии поступило в ночь с пятницы на субботу. Операция по спасению девушки началась в 4 утра и продлилась два часа.

Девушка была в сознании, когда ее нашли спасатели. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа, у девушки заподозрили закрытый перелом руки.



Ранее сообщалось, что на реке в Якутии пропали два ребенка. Они купались на необорудованном пляже, позже тело одного из них обнаружили спасатели.

