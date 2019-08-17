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Иран разработал аналог комплекса С-300

09:57, 17.08.2019
Иран разработал аналог комплекса С-300
Фото: mil.ru

Иран закончил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бавар-373», который является аналогом российского ЗРК С-300.

«Бавар-373» способен поражать цели на высоте до 27 км, радиус его действия — более 200 км, передает IRNA.

Ранее в Головном системном конструкторском бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» сообщили, что американские конструкторы украли разработки специалистов из России, поэтому с российскими системами С-300 могут конкурировать американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

ПромышленностьОПК
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