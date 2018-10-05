В России заявили об украденных американцами разработках С-300

Американские конструкторы украли разработки специалистов из России, поэтому с российскими системами С-300 могут конкурировать американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.



«Пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — приводит РБК слова экс-генерального директора Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игоря Ашурбейли.

По его словам, в то время, как российские военные разрабатывали комплексы ПВО С-400, американцы «подсуетились» и «украли» разработки инженеров, в результате чего военные из США смогли успешно создать комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей». Новое поколение систем ПВО сможет работать на больших высотах, включая ближний космос.