В Крыму военные случайно запустили ракету

Министерство обороны России подало иск к двум военным с требованием взыскать с них 46,5 млн рублей за случайно запущенные ракеты.



Инцидент произошел 1 октября 2017 года. Двое военнослужащих проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей крымского города Саки без соблюдения регламента работ. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. В результате пришлось списать две ракеты и комплекс для проверки «Ока», сообщает «Коммерсант».

Каждая ракета оценена в 18,4 млн рублей, еще в 9,5 млн рублей обошлось уничтоженное оборудование.