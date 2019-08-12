СМИ: взрыв под Архангельском связан с испытанием ракеты «Буревестник»

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Сарова Нижегородской области погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Об этом стало известно разведке США, передает The New York Times.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы. Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

О ракете «Буревестник» говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. В январе 2019 года в России подошли к концу испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, предназначенной для ракеты. Они проходили на одном из полигонов. Тестирование признали успешным и назвали одним из важнейших этапов испытаний «Буревестника».