У ОЭЗ «АлмА» может появиться еще один инвестор с вложениями в 7 млрд рублей

Инвестиционный проект стоимостью более 7 млрд рублей планирует реализовать на территории ОЭЗ «АлмА» компания ООО «Газовый вектор». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Общая сумма первых пяти инвестпроектов ОЭЗ «АлмА» превысит 56 млрд рублей, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Напомним, в настоящее время на территории Альметьевского, Лениногорского и Нижнекамского районов идет формирование особой экономической зоны нефтегазохимической направленности «АлмА». Ранее были заключены соглашения о намерениях с четырьмя потенциальными инвесторами. Реализация их проектов позволит создать порядка 1 300 рабочих мест.