В фонтан на улице Баумана в Казани вернулась фигура русалочки

Фигура русалочки вернулась на прежнее место — в центр фонтана на ул. Баумана в Казани.

Как сообщили «Реальному времени» в мэрии города, завершившийся на днях ремонт объекта включал в себя усиление фундамента, поскольку на этой территории поднимался уровень брусчатки, а также обновление облицовки — на ней были сколы и трещины. Саму фигуру русалочки в процессе обновления фонтана не трогали.



Напомним, ранее известный блогер Илья Варламов опубликовал очередной рейтинг российских городов, в котором Казань заняла второе место. По его словам, в столице Татарстана «лучшие общественные пространства России», однако стоило бы «навести порядок на улице Баумана».

