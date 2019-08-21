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В фонтан на улице Баумана в Казани вернулась фигура русалочки

14:10, 21.08.2019
В фонтан на улице Баумана в Казани вернулась фигура русалочки

Фигура русалочки вернулась на прежнее место — в центр фонтана на ул. Баумана в Казани.

Как сообщили «Реальному времени» в мэрии города, завершившийся на днях ремонт объекта включал в себя усиление фундамента, поскольку на этой территории поднимался уровень брусчатки, а также обновление облицовки — на ней были сколы и трещины. Саму фигуру русалочки в процессе обновления фонтана не трогали.

Напомним, ранее известный блогер Илья Варламов опубликовал очередной рейтинг российских городов, в котором Казань заняла второе место. По его словам, в столице Татарстана «лучшие общественные пространства России», однако стоило бы «навести порядок на улице Баумана».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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